Ankara'da Fuhuş Çetesi Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı, 15 Kadın Kurtarıldı

ANKARA'da, yabancı uyruklu kadınlara senet imzalatıp, fuhuşa zorlayan çeteye yönelik operasyonda, aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı. 15 mağdur kadın, çetenin elinden kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş bulma vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan çeteyi deşifre etti. Bilal B.'nin (40) lideri olduğu çetede, eşi Azra B. (22) ve eniştesi Mahmut A.'nın (52), pasaportlarını ellerinden aldıkları mağdurları, senet imzalatıp, tehditle fuhuşa zorladığı saptandı. Kadınların fotoğrafları ile katalog oluşturan şüphelilerin, internet üzerinden anlaştıkları müşterilere kadınları gönderdiği, istemeyen kadınları da darbettiği tespit edildi. Şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. 'Fuhuşa teşfik, aracılık ve zorlama' olmak üzere 16 suç kaydı bulunan Bilal B.'nin eski suçlarından hapis kararlarının onanacağını öğrenmesi üzerine Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a kaçmak için çalışma yaptığı öğrenildi. 15 yabancı uyruklu kadın, çetenin elinden kurtarıldı.