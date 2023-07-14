Ankara'da freni boşalan servis aracı 3 otomobile çarptı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan servis aracı 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 17: 30 sıralarında Çankaya ilçesi Osman Temiz mahallesinde meydana geldi. 1034 caddesinde seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki servis aracının freni boşaldı. Freni boşalan servis aracı 1022 caddesinde seyir halinde bulunan 06 DMM 097 plakalı Citroen marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan servis aracı İlker caddesinde park halinde bulunan 06 FV 9951 plakalı Renault marka otomobile ve 06 CMF 686 plakalı Citroen marka otomobile çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay anını gören esnaf Necla Koçan ise o anları şu şekilde anlattı:

"İçeride müşteri beklerken bir gürültü duydum ve bu tarafa doğru geldim. Yukardan bir tane arabaya vurmuş. Ben burada 3'üncü arabaya vurduğunu gördüm arabada bir adamın yaralandığını gördüm. Sonrasında ambulans itfaiye derken bir kargaşa oldu. Çok daha büyük bir facia olabilirdi. Allaha şükür yaya yoktu. Ben yaralı olarak arabanın içinde bir kişi gördüm. Ama otobüste sıkışanlar olmuş. Üzücü bir kazaya şahit olduk keşke olmasaydı. Şoför hastalandı falan dediler ama freni boşalmış diye duyduk. Hatta el frenini çekmek için uğraşmış şoför. Olay sonrasında trafik durdu burada. Bizde görevimiz olarak 112'yi aradık. Bir kargaşa oldu ama insanlar birlik olup hemen yardıma koştu.