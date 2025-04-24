Ankara'da Freni Boşalan İşçi Servisi Park Halindeki Araçlara Çarptı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeyken freni boşalan ve hareket eden işçi servisi, araçlara çarparak durabildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kaza, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, servis şoförü Melihşah Öz, 06 C 6906 plakalı işçi servisini Kazım Karabekir Mahallesi 1682. Cadde üzerinde park etti.

Kısa süre sonra freni boşalarak hareket eden işçi servisi, cadde kenarında bulunan park halindeki araçlara çarptıktan sonra Keloğlan Parkı'nda durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.