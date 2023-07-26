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Ankara'da freni boşalan dolmuş, site korkuluklarına çarptı: 6 yaralı

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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan dolmuşun sitenin demir korkuluklarına ve ağaca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Keçiören- Ulus hattında çalışan Ali K. yönetimindeki 06 J 0280 plakalı dolmuş, Ulus yönüne giderken, iddiaya göre, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıktı. Dolmuş, yol kenarında sitenin demir korkuluklarına ve ağaca çarptı. Kazada sürücü Ali K. ile dolmuşta bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da freni boşalan dolmuş, site korkuluklarına çarptı: 6 yaralı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan dolmuşun sitenin demir korkuluklarına ve ağaca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Keçiören- Ulus hattında çalışan Ali K. yönetimindeki 06 J 0280 plakalı dolmuş, Ulus yönüne giderken, iddiaya göre, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıktı. Dolmuş, yol kenarında sitenin demir korkuluklarına ve ağaca çarptı. Kazada sürücü Ali K. ile dolmuşta bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel

Etlik Şehir Hastanesi Ankara Ulus Güncel Haberler

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