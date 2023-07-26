Ankara'da freni boşalan dolmuş demir parmaklıklara çarptı, 6 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan bir dolmuş, otomobillere çarpmamak için direksiyon kırarak bir sitenin demir parmaklıklarına çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Ankara'da freni boşalan dolmuş, bir siteyi çevreleyen demir parmaklıklara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, A.K. yönetimindeki 06 J 0280 plakalı dolmuş, frenin boşalması üzerine otomobillere çarpmamak için sürücü direksiyonu kırınca bir sitenin demir parmaklıklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan dolmuş şoförü A.K. ve 5 kişiyi hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA