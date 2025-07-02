Ankara'da Fiyat Etiketi ve Haksız Fiyat Artışı Denetiminde 25 Milyon Ceza

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Ankara Valiliği tarafından yapılan denetimlerde 1 milyon 63 bin 958 ürün incelendi, 8 bin 100'ü mevzuata aykırı bulundu ve toplamda 25 milyon 644 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce, geçen ay gerçekleştirilen fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinde 25 milyon 644 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 1 milyon 63 bin 958 ürün incelendi, bunlardan 8 bin 100'ünün mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

Mevzuata aykırılık tespit edilen ürünlerle ilgili toplam 25 milyon 644 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan ve savunmaları alınan 567 firma, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Açıklamada, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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