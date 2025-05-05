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Ankara'da Fiyat Etiketi Denetimleri: 5 Bin 292 Ürüne 16 Milyon TL Ceza

Ankara'da Fiyat Etiketi Denetimleri: 5 Bin 292 Ürüne 16 Milyon TL Ceza
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Ankara Valiliği'nin denetimlerinde nisan ayında 255 bin 831 ürün incelendi ve 5 bin 292 üründe mevzuata aykırılık tespit edilerek toplamda 16 milyon 754 bin 472 TL idari para cezası uygulandı.

ANKARA Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında nisan ayı içerisinde denetlenen 255 bin 831 üründen mevzuata aykırılık tespit edilen 5 bin 292 ürüne toplam 16 milyon 754 bin 472 TL idari para cezası uyguladı.

Ankara Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ticaret İl Müdürlüğünce Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında Nisan ayı içerisinde 255 bin 831 ürün denetlenmiş, bu ürünlerin 5 bin 292'sinde mevzuata aykırılık tespit edilerek toplam 16 milyon 754 bin 472 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevki gerçekleştirilecektir. Haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere devam edilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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