Ankara'da Fırtına: İki Caminin Minareleri Yıkıldı, Kadın Yaralandı

Ankara'da etkili olan fırtına sırasında Etimesgut Merkez Camisi ve Çayyolu Hacı İbrahim Aydın Camisi'nin minareleri yıkıldı. Yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Ayrıca çevredeki araçlarda ve binalarda hasar meydana geldi.

Başkentte etkili olan fırtınada savrulan çatı parçasının çarptığı kadın yaralanırken iki caminin minareleri yıkıldı.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak ve fırtına sırasında bir binanın çatısından kopan parça savruldu. Parçanın çarptığı Etimesgut Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı.

Bu sırada yoldan geçen bir kadın da savrulan parçalardan birinin çarpmasıyla yaralandı. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çevredeki araçlarda da hasar oluşurken caminin etrafında belediye ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı.

Esnaf Adem Karakaş, AA muhabirine, "Komşu binanın terası patlamış. İkiye ayrılıp uçmuş. İkiye ayrılınca yarısı caminin minaresine yarısı da buraya yola düşünce yoldan geçen yaşlı bir bayana çarptı. Ambulans çağırdık gönderdik. Durumu ağırdı." dedi.

Fırtına nedeniyle İstanbul Yolu'ndaki bir mağazanın çatı sacı uçtu. Çatıdan kopan malzemeler yan taraftaki binanın çatısında maddi hasara yol açtı.

Yeşil Bağlıca Sitesi'nde de rüzgarın etkisiyle uçan çatı, parçaları park halindeki araçlara zarar verdi.

Ayrıca site sakinlerinin balkonda bulunan eşyaları da fırtınanın etkisiyle otopark alanına düştü. Site sakinleri çatı parçalarını toplamaya çalıştı.

Fırtına, Çayyolu'ndaki caminin minaresini yıktı

Çayyolu Hacı İbrahim Aydın Camisi, saat 16.45 sıralarında şiddetli fırtınaya dayanamayarak yıkılırken ibadethanenin diğer bölümlerinde de hasar meydana geldi.

Bu sırada camide bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu.

Cami imamı Ahmet Tufan, fırtınanın çok şiddetli olduğunu belirterek "Evin etrafındaki yerleri topluyordum. Çocuğumu içeri koydum, o arada bir ses duydum. Bir baktım minare aşağı indi. Hemen kızım içeriden fırladı geldi, 'Baba ne oluyor?' dedi. Kızım 'Tamam korkma.' dedim. Öğrencilerimizden biri de camiden çıktı, onda bir sıkıntı yok." diye konuştu.