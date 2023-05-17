Ankara'da Fırtına: Çatı Parçası Kadına Çarptı

Ankara'da etkili olan fırtınada bir binanın çatısından kopan parça savrularak Etimesgut Merkez Camisi'nin minaresini yıktı ve yoldan geçen bir kadına çarptı. Kadın yaralanırken, çevredeki araçlarda da hasar oluştu.

Başkentte etkili olan fırtınada savrulan çatı parçasının çarptığı kadın yaralandı.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak ve fırtına sırasında bir binanın çatısından kopan parça savruldu. Parçanın çarptığı Etimesgut Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı.

Bu sırada yoldan geçen bir kadın da savrulan parçalardan birinin çarpmasıyla yaralandı. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çevredeki araçlarda da hasar oluşurken caminin etrafında belediye ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı.

Esnaf Adem Karakaş, AA muhabirine, "Komşu binanın terası patlamış. İkiye ayrılıp uçmuş. İkiye ayrılınca yarısı caminin minaresine yarısı da buraya yola düşünce yoldan geçen yaşlı bir bayana çarptı. Ambulans çağırdık gönderdik. Durumu ağırdı." dedi.

Fırtına nedeniyle İstanbul Yolu'ndaki bir mağazanın çatı sacı da uçtu. Çatıdan kopan malzemeler yan taraftaki binanın çatısında maddi hasara yol açtı.