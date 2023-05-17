Ankara'da fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtuANKARA'da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, bir caminin minaresi yıkıldı; 1 kişi yaralandı.

Ankara'da fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

ANKARA'da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, bir caminin minaresi yıkıldı; 1 kişi yaralandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Ankara'da yoğun yağış başlamıştır. İlgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 1221 araç ve 2565 personelle yağışın olumsuzluklarına aralıksız olarak müdahale etmektedir" açıklamasını yaptı.