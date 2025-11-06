Ankara'da Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
Hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan E.M, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlünün, 'hırsızlık' ve kimlik bilgilerini kullanma suçlarından cezası bulunuyordu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
"Hırsızlık ile başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" suçundan 18 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M'nin adresini belirleyen Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, operasyon düzenlendi.
Yakalanan E.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel