Ankara'da Filistinli ve Özel Gereksinimli Çocuklardan Uçurtma Etkinliği

Ankara'da, "Filistin özgür olsun, çocuklar ve gökyüzü şahit olsun" adlı etkinlikte Filistinli ve özel gereksinimli çocuklar birlikte uçurtma uçurdu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Engelsiz Yaşam, Spor, Sanat ve Kültür Derneğince Sincan Park'ta, "Filistin özgür olsun, çocuklar ve gökyüzü şahit olsun" adlı uçurtma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Filistinli ve özel gereksinimli çocuklar ile aileleri katıldı.

Çocuklar, etkinlik alanındaki resim atölyesinde Türk ve Filistin bayraklarının desenleriyle süsledikleri uçurtmaları, Filistin'in özgürlüğü için uçurdu.

Dernek Genel Sekreteri Aylin Dayı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği, Gazzeli çocukların eşit yaşam hakkına dikkati çekmek ve özel gereksinimli çocukların toplumsal hayata katılımını desteklemek için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünya çocukları arasındaki barışı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Dayı, "Dev Türk bayrağımızı ve Filistin bayrağını uçurarak barışın renkleriyle çocukların özgür, güvenli bir dünyada yaşama hakkı için güçlü bir barış çağrısı yapmayı hedefledik." dedi.

Etkinlikte, bir uçurtmaya bağlanan "Free Gazze" yazısı da gökyüzünde havalandı.