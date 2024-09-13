Altındağ'da Kadınların El Emeği Ürünleri ile Filistin'e Destek Kermesi

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde kadınların ürettiği el emeği ürünler, geliri Filistinli mağdurlara bağışlamak üzere kermeste satışa çıkarıldı.

AK Parti Altındağ Kadın Kolları tarafından Hamamönü Saat Kulesi önünde düzenlenen Filistin'e Destek Kermesi'ne, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Ankara milletvekilleri, AK Parti'li kadınlar ve Filistin'den Türkiye'ye getirilen savaş mağdurları katıldı. Kermes kapsamında, Filistin'de barış ve sevginin sağlanması dilekleri ile beyaz güvercin uçuruldu. 'Filistin'e Mektup Var' isimli bir köşe de hazırlanarak Filistin'e gönderilmek üzere duygu ve düşünceler kağıda yazıldı. Ankaralı kadınların, geliri Filistinli mağdurlara bağışlanmak üzere ürettiği el emeği ürünler de kermes alanında satışa çıkarıldı.

'GENÇLER AYŞENUR EZGİ'Yİ ÖRNEK ALABİLİR'

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'ye ilişkin, "Bugün geldiğimiz noktada, süper güç dediğimiz ABD'nin dahi, 'Bir kazadır olur' diyecek şekilde hafifletmeye çalıştığını ve gerçekten dünyadaki hiçbir kuruluşun gerekli cesareti gösteremediği bir noktaya evrildiğini görüyoruz. Hatırlarsınız, yıllar önce kendisi de bir Yahudi olan Rachel Curry, buldozerlerin üzerine Filistinlileri korumak için yürümüştü. Canından vazgeçmişti. Ancak onun bu dünyadan göçüşü başka cesaret abidelerini inşa etti. Ayşenur Ezgi Eygi de bunlardan bir tanesidir. Gerçekten Ayşenur'un örnekliği bence pek çok gence ışık olacaktır. Zira çok daha konforlu bir hayatı olabilirdi. Bildiği dillerle, üniversite mezuniyetiyle, yetkinliğiyle, genç yaşıyla çok farklı bir hayatı olabilirdi; ama o mücadele etmeyi mazlumun yanında olmayı tercih etti. Dolayısıyla her birimize de çok büyük bir örneklik oluşturmuş oldu. Gençler bir kişiyi örnek alacaksa Ayşenur Ezgi Eygi'yi alabilir. Onu yetiştiren anne babadan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kermeste misafir edilen Filistinli mağdurlardan Azize Muse, 4 yaşındaki çocuğu ile Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, "Annemin evine ziyarete gitmiştik orada saldırı sonucunda bütün ailem yaralandı. Şu anda durumları iyi; ama benim çocuğum başından yaralandı. Bütün vücudu rahatsız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi Türkiye'ye getirdi. Tedavisi için buraya geldik. Fizik tedavi için yardım bekliyoruz" dedi.