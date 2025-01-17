Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı

Hakimlik sorgusunun ardından Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
Belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi

Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi
Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

Netanyahu'yu bekleyen tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

Ankara'da Filistin için Zafer Konvoyu Düzenlendi

Ankara'da Filistin için Zafer Konvoyu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen 'Zafer Konvoyu' etkinliğinde vatandaşlar, Filistin'e destek vermek amacıyla konvoy oluşturarak protesto gösterisi gerçekleştirdi. Açıklamalarda bulunan Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü, İsrail'in saldırılarına karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Başkentte bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Filistin için "Zafer Konvoyu" düzenlendi.

Araçlarıyla Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, konvoy halinde Mevlana Bulvarı, Eskişehir Yolu, İsmet İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nı izleyerek Opera'daki Melike Hatun Camisi'ne ulaştı.

Güzergah boyunca Filistin bayrakları açan ve meşaleler yakan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Melike Hatun Camisi'nin önünde sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Ali Dalaz, Gazze'de ateşkes olsa da olmasa da İsrail'in mutlak yenildiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik 467 gün süren saldırılarını sokaklarda ve meydanlarda protesto ederek oradakilere destek verdiklerini belirten Dalaz, şöyle konuştu:

"Bu mücadele nihayete erene kadar da meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Amerika'yı, Fransa'yı, Avrupa devletlerini arkasına alan İsrail, bir avuç Filistinliyi alt edemedi. Nedeni ise Filistinli mücahitlerin yenilmez imanıydı. Filistinli mücahitler sonucu ne olursa olsun, dünyaya ve ölüme meydan okuyarak vatanlarını savunmaya ve dinlerini savunmaya devam ettiler. Bizler de o mücahitlerin arkasında durmaya, mücahitleri savunmaya, hakkın ve hukukun yanında olmaya devam ettik."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
img

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
img

Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
img

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.