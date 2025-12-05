Ankara'da Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi

Başkentte, Filistin halkına destek amacıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Türk-Japon Vakfı'nda düzenlenen 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü etkinliğine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin'in yeni Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği temsilcileri ile Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri, siyasi parti yetkilileri ve birçok davetli katıldı.

Etkinlik, Filistin'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okunması, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ile başladı. İki ülkenin milli marşlarının okunması ve Gazze'de yaşananları anlatan video gösterimiyle devam etti.

Büyükelçi Abu Jaish, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1977'de 29 Kasım gününü Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak kabul ettiğini hatırlatarak, bugünün hala işgal altında yaşayan bir halkın varlığını dünyaya hatırlatmak için ilan edildiğini söyledi.

"Filistin ile dayanışmanız sadece manevi bir destek değildir. Davamızın meşruiyetinin kabulü ve bu davanın çözümünün yalnızca Orta Doğu'nun değil tüm dünyanın güvenliği ve barışı için zorunlu olduğunun ilanıdır." diyen Abu Jaish, bu yılki dayanışma gününün Filistin'in varoluşuna ilişkin ciddi ve trajik meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldiğini aktardı.

Abu Jaish, Gazze'de iki yılı aşkın süredir yaşananların kapsamlı bir soykırım ve etnik temizlik olduğunu vurguladı.

"İşgalci ordu, Gazze'nin altyapısını tamamen yok etmiştir, hastaneler, okullar, üniversiteler, ibadethaneler... Gazze bugün su, ilaç ve elektrikten mahrum bırakılmaktadır." diyen Abu Jaish, bunun tüm insani ve hukuki normlara açıkça aykırı olduğunu belirtti.

Abu Jaish, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusunun desteklediği yerleşimci şiddetinin Filistinlileri topraklarından söküp atmayı ve onları zorla göç ettirmeyi amaçlayan bir seviyeye ulaştığını, yerleşim faaliyetlerinin BM kararları ve uluslararası hukuka meydan okurcasına arttığını dile getirdi.

Abu Jaish, "Biz bu dünyada kaybolmuş adaleti arıyoruz. Özgürlük, istikrar ve barış arıyoruz. Ne kendi çocuklarımızın ne de komşularımızın çocuklarının ölmesini istiyoruz. Uluslararası toplumun, Amerika'nın ve BM Güvenlik Konseyi'nin ahlaki ve hukuki sorumluluğu vardır. Bu saldırganlığı ve işgali derhal ve koşulsuz olarak durdurmak zorundadırlar." dedi.

Türkiye'ye teşekkür eden Abu Jaish, Gazze'ye yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin ilkeli ve kararlı duruşunun insani yardımları ve uluslararası alanda gösterdiği siyasi baskıyı takdirle karşıladıklarını söyledi.

Abu Jaish, Türkiye'nin adalet çağrısının Filistin halkına kritik dönemde güç veren bir ses olduğunu belirterek, Filistin devletini tanıma yönünde karar alan ülkelere saygılarını iletti.

Etkinlikte, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gönderdiği yazılı mesaj da okundu.

Guterres mesajında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce yardım çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, "Çoğu Filistinli BM personelidir ve bu durum, örgütün tarihindeki en büyük personel kaybını oluşturmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana herhangi bir çatışmada görülenden daha fazla gazeteci de yaşamını yitirmiştir." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho da yaptığı konuşmada, Filistinlilerin savaş ve yıkım girişimleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ülkesinin, Filistin'i devlet olarak tanıdığını hatırlatan Sancho, "Filistin Devleti'nin tanınması yalnızca Filistin halkının meşru özlemleriyle ilgili tarihsel bir adalet meselesi değil, aynı zamanda hepimizin barışa uluşması için acil bir zorunluluktur." dedi.

Etkinlikte konuşmaların ardından, Filistin'e ait folklorik gösteriler sergilendi ve yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.