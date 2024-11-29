Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde

 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma

 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı

İstanbul'da 13 özel hastaneye kayyum atandı
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara'da Filistin Halkıyla Dayanışma Günü Protestosu

Ankara'da Filistin Halkıyla Dayanışma Günü Protestosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla düzenlediği protesto etkinliğinde İsrail'i kınadı. Grup, Gazze halkıyla dayanışma mesajları verdi ve sessiz kalmanın vebalinden bahsetti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası İsrail'i protesto etti.

Filistin bayrağı ile " Gazze'de insanlar değil, insanlık katlediliyor" yazılı pankart taşıyan grup adına açıklama yapan Cihannüma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Duymaz, 29 Kasım'ın her yıl utanç takvimindeki bir nişane olarak önlerine geldiğini belirtti.

Bunca zulme rağmen büyük bir iman ve inançla mücadelelerini sürdüren Gazze halkını selamladıklarını ifade eden Duymaz, şunları kaydetti:

"Siyonist terör örgütü İsrail karşısında aciz kalan tüm yapıları, tüm örgütleri, tüm kurumları sorgulayalım. Zulme karşı kenetlenip tavır koyalım. Eylemlere ve boykota destek verelim. Sessiz kalmanın vebalinden korkalım. Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak, bu vebalin ağırlığı altında ezilmemek için, zulmü anlatmaya, bir sivil direniş cephesi oluşturarak mazlum Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye gayret ediyoruz. Tüm Müslümanları bu direniş cephesinde yer almaya davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından Filistin halkı için dualar edildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
img

İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
img

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde
img

Japon otomotiv devi iflasın eşiğinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça full HD bölüm izle Yalı Çapkını 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Kasım günün maçları nereden izlenir? Arka Sokaklar 692. bölüm tek parça full HD izle! Arka Sokaklar 693. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar CANLI izle! 29 Kasım Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Baba II filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Baba II filmi ne zaman, nerede çekildi? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 27. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Buket Özgünlü kimdir, gözaltına mı alındı? Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü neden gözaltına alındı? Yenidoğan çetesi özel hastaneler listesi! İstanbul'da kayyum atanan özel hastaneler nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.