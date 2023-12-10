Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

ANKARA'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Filistin'e destek yürüyüş düzenlendi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nca düzenlenen yürüyüşe, 2 bin kişi katıldı. Grup, Çankaya ilçesindeki Tuğba Altınok Camisi'nden Çukurambar semtindeki ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Grupta yer alan çocuklar, ellerinde taşıdıkları temsili çocuk kefenleri ile Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çekti. Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen kalabalık, İsrail ve ABD'ye tepki gösterdi. Memur Sendikaları Konfederasyonu Ankara İl Başkanı Nevzat Öylek, büyükelçilik önünde grup adına açıklama yaptı. Öylek, dünyanın bu İnsan Hakları Günü'nde eşi benzeri görülmemiş bir vahşetle insan hakkı ihlallerine sahne olduğunu belirterek, "İnsani değerlerden yana nasipsiz yapılar, amaçlarına ulaşmak için bütün değerleri yok saymış; insanlık, özellikle de Müslümanlar kan denizinde boğulurken, batı dünyası bildik samimiyetsiz kınama nakaratını tekrar etmiştir. Biliyoruz ki bundan önce olduğu gibi bu yıl da batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler, insan hakları ihlallerini kınayacaklar, ancak yeryüzünü cehenneme çeviren egemenlere karşı kıllarını kıpırdatmayacaklar. Mazileri, insan hakkı ihlalleri, cinayet ve soykırımlardan ibaret ABD ve AB ülkeleri, bütün bir dünyayı sömürü alanı, insanları ise kendi emellerine hizmet ettiği sürece uysal bir köle, sömürü düzenine itiraz ettiği anda ise yok edilmesinde beis görülmeyen bir varlık olarak görüyorlar" dedi.

'İHRACATI VE İTHALATI DEVAM ETTİRMEYİN'

Daha sonra boykot çağrısı yapan Öylek, "Siyonist İsrail bütün insani değerleri, uluslararası hukuku yok sayıp, eşkıyalık yapıyorken hiçbir şey olmamış gibi ticari ilişkileri, ihracatı ve ithalatı devam ettirmeyin. Gazze'ye yönelik abluka ve ambargoyu kaldırmak üzere fiili durum oluşturun. İsrail'le bütün ticari ilişkileri kesin. Ülkemiz başta olmak üzere bütün dünya toplumlarına sesleniyoruz; bu terör devletini destekleyen firmaları boykot edin, onların ürünlerini almayın. Harcadığınız her kuruşun kime gittiğini hesap edin. Gazzeli çocukların minik yüreklerine işlemiş kurşunların, tepelerine inmiş bombaların finansörü olmayın. Ekonomik boykotu olabildiğince yaygınlaştırın" diye konuştu. Grup, açıklamanın ardından dağıldı. (DHA)