Ankara'da Filistin'e Destek Gösterisi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesini ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Büyükelçilik önünde toplanan grup, "Küresel çeteye karşı küresel direniş" yazılı pankart açtı.

ANFİDAP adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Eminoğlu, Gazzeli masumlara son 2 yılda her türlü işkence ve zulmün yaşatıldığını belirterek, Gazzelilerin bu saldırılara karşı direndiğini ve İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde 15 gün önce ateşkes ilan edildiğini anımsatan Eminoğlu, "Ancak mutlak kötülük İsrail, yalanlar üzerine kuruludur. 77 yıllık kanlı tarihinde katil İsrail verdiği tüm sözleri, tüm anlaşmaları istisnasız şekilde çiğnemiştir. Bu ateşkesi de daha önce ilan edilen ateşkesler gibi ihlal edeceği en başından belliydi. Zira ateşkesin uygulanmasına yönelik koruyucu, etkili hiçbir önlem alınmamıştı." diye konuştu.

İsrail'in yalnızca anlaşma yoluyla durdurulması mümkün olmadığını vurgulayan Eminoğlu, İsrail'e karşı alınmasını istedikleri tedbirleri şöyle sıraladı:

"İsrail adlı çeteyi devlet olarak tanıma kararları derhal ve kesin bir şekilde geri alınmalıdır. Gazze soykırımının doğrudan suç ortağı olan ABD'nin, ateşkes sürecinde ve sonrasında açıkça İsrail lehine sergilediği tarafgir tutumlar ve diğer devletlere karşı sergilediği yanıltıcı ve sorumsuz politikalar, sürece dahil olan tüm devletlerce sürekli olarak gündeme getirilmelidir. İnsani yardımların girişine engel olan terör saldırılarını durdurmasını sağlamak için İsrail'e ait deniz, kara ve hava araçlarına ambargo konulmalıdır. İsrail'e karşı hava ve deniz sahalarının kapatılması gerekmektedir.

Tüm dünya genelinde terör devleti İsrail elçiliklerinin kapatılmasına yönelik adımlar atılmalı, İsrail'le tüm ilişkiler amasız ve fakatsız sıfırlanmalıdır. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki Gazzeli bir bebeğin kanı, katil İsrail'le ilişkilerden elde edilen tüm menfaatlerden daha üstündür. İsrail'i ne soykırım ortağı Trump'ın süslü yalanları ne kınamalar ne de diplomatik temaslar durdurabilir. İsrail'i durduracak olan yegane şey, Gazze'de bir barış gücü oluşturulmasıdır. Gazze'de Mehmetçik başta olmak üzere bölge ülkelerinin ve soykırıma karşı onurlu bir duruş gösteren ülkelerin askeri kuvvetlerinden müteşekkil barış gücünün hemen oluşturulması gerekmektedir."

Gruptakiler basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.