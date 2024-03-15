Ankara'da FETÖ üyesi eski polis yakalandı
Ankara'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Ü.Ö., saklandığı yerde yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yakalama kararı bulunan eski polis Ü.Ö'nün Keçiören ilçesinde saklandığını belirledi.
Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.