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Ankara'da FETÖ üyelerine gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet ByLock Ankara Yakalama Terör Gözaltı Politika Güncel Haberler

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