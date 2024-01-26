Ankara'da FETÖ üyeleri yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı. İhraç edilmiş eski öğretmen G.A. Polatlı'da, eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.A. ise Altındağ'da gözaltına alındı.
Başkentte, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında arama kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen G.A. Polatlı'da, eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.A. ise Altındağ'da yakalandı. 7 yıldır firari olduğu belirtilen G.A ve E.A, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.