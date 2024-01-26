Ankara'da FETÖ üyeleri yakalandı

Başkentte, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında arama kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen G.A. Polatlı'da, eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.A. ise Altındağ'da yakalandı. 7 yıldır firari olduğu belirtilen G.A ve E.A, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.