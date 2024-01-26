Ankara'da FETÖ/PDY üyesi eski emniyet müdürü ve öğretmen yakalandı

ANKARA'da polis ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan eski emniyet müdürü ve eski öğretmeni yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç öğretmen firari G.A.'yı Polatlı ilçesinin girişinde yakaladı. Hakkında aranma kaydı bulunan ve yaklaşık 7 yıldır firari olan Bylock kullanıcısı eski emniyet müdürü E.A. ise Altındağ ilçesinde yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.