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Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)

Güncel Haberler

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAAnkara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 13 kişi, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 13 kişi, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Ankara Güncel Haberler

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