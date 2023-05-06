Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

ANKARA merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturmada, Adalet Bakanlığı personel alım sınavlarına müracaat eden kişilere referans olan aktif görevde bulunan 2 zabıt katibi, 2 öğretmen, 1 öğretim görevlisi, 5 özel sektör çalışanı ile 2 SGK kaydı bulunmayan toplam 12 kişi belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerine 2 Mayıs'ta 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Etkin pişmanlıktan faydalanan 10 şüpheli örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Şüpheliler, aday personelin kodlanıp, özellikle örgüte ait evlerde kalanlardan seçildiği, örgütsel aidiyeti konusunda bağlı olduğu ev sorumlusundan bilgi alındığı, bu bilgilerin bölge sorumluları tarafından kodlamaya dahil edildiği tespit edildi.Yürütülen soruşturma kapsamında örgüt yapılanması içerisinde yer alıp, aktif kamu görevinde bulunan ve bugüne kadar haklarında adli işlem yapılmayan avukat, öğretmen, polis memuru, infaz koruma memuru, hemşire, imam hatip gibi mesleklerde görev alan 37 kamu personeli belirlendi. Şüphelilerin, örgüt içerisinde bölge talebe mesullüğü gibi görevler de yürüttüğü tespit edildi. 37 kamu görevlisi haricinde, örgüt içerisinde il imamı, bölge imamı, bölge talebe mesulü, sohbet sorumlusu, ev sorumlusu gibi görevlerde bulunan 35 şüphelinin daha açık kimlik bilgileri tespit edildi.