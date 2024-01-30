Ankara'da FETÖ/PDY'nin ByLock Kullanan 6 Şüpheliye Gözaltı Kararı
Ankara'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
ANKARA'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli belirlendi. Ankara'daki adresleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.