Üye Girişi
Haberler

Ankara'da FETÖ/PDY'nin ByLock Kullanan 6 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ankara'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli belirlendi. Ankara'daki adresleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

ByLock Ankara Güvenlik Terör Soruşturma Hukuk Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title