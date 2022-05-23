Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı - Haberler

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Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı

AA - Cemil Murat Budak - Güncel
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Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 5'i aktif çalışan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 5'i aktif çalışan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kontörlü sabit hatlar kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan sınav sorularını temin ettikleri tespit edilen 5'i aktif görevde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

AA / Cemil Murat Budak - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Ankara, Güncel, Haberler

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