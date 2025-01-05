Ankara'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü ile iki çocuğun yaralı olduğu kazada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ankara- Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı Hacılar mevkisinde M.A.Ö. yönetimindeki 33 AJR 833 plakalı tır, 07 S 0747 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan M.U. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile iki çocuk yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel