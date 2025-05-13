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Ankara'da Feci Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Ankara'da Feci Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak sondaj aracına çarpması sonucu 35 yaşındaki anne ve 9 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sondaj aracına çarpan otomobilin sürücüsü anne M.Ü. (35) ile 9 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.Ü. yönetimindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sondaj aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile arka koltukta bulunan oğlu otomobilde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne ile oğlunun sıkıştığı yerden çıkarılan cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Öte yandan kaza yerine gelen anne- oğulun yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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