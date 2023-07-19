Ankara'da farklı terör örgütlerine yönelik operasyonda 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG ile irtibatları bulunan ve geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi, icra edilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi.

Ankara'da farklı terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/ Ypg ile irtibatları bulunan ve geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi, icra edilen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK - PYD/YPG ile irtibatlı olan bir kısmının daha önce çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten 14 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri icra ettikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 10'unu yakalayarak gözaltına aldı. YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.