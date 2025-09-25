Ankara'da EXPO Bayilik ve İş Ortaklığı Fuarı Açıldı

Ankara'da girişimciler, yatırımcılar ve markaların bir araya geldiği "EXPO Bayilik ve İş Ortaklığı Fuarı" açıldı.

Franchise, bayilik ve iş ortaklığı fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde açılan fuarda, gıda, teknoloji ve perakende gibi 30 farklı sektör kuruluşu yer aldı.

Yeni bayilikler oluşturmak isteyen markaları ziyaretçilerle buluşturma ve yerel firmalara yurt dışına açılma imkanı sunan fuara, 18 ülkeden ziyaretçilerin katılım sağlaması bekleniyor.

"Yatırımcılara para kazandırmak istiyoruz"

Yerli bir hamburger firmasının sahibi İsmail Erol, fuarda ziyaretçilere karlı yatırım öngördüklerini söyledi.

Ziyaretçileri firmanın standına davet eden Erol, "Yerli ve milli lezzetlerimiz var. Bunları sunmak istiyoruz. Gurme şehirlerimiz var. Lezzet olarak doğuyu ve batıyı harmanladığımız memleketteyiz. Anadolu'nun lezzetlerini sunuyoruz." dedi.

Fuardaki bir diğer firma sahibi Murat Koç da yatırımcıları beklediklerini belirterek, "Yatırımcılara para kazandırmak istiyoruz. Firmamız tavuk ve et üzerine. Mutfağımızı basitleştirdik ve kolaylaştırdık. 2008'de firmamızı kurduk. Ziyaretçileri bekliyoruz." diye konuştu.

Fuar ziyaretçilerinden Metin Sayman, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti. Sayman, "Yaklaşık 1 yıl önce Ankara'da bir firmadan bayilik aldık. Şimdi de İran'a götürmeyi planlıyoruz. Tebrizliyim, İran Türküyüm. İnşallah, hayırlı olur. Fuarı, çok beğendim." ifadesini kullandı.

EXPO Bayilik ve İş Ortaklığı Fuarı, 28 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.