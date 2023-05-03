Ankara'da evinin çatısına çıkan köpekleri öldüren sanığa 1 yıl 6 ay hapis

Başkentte, tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği silahla öldüren sanık Hanifi Karataş, "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Karataş ve avukatı ile bazı hayvan hakları dernekleri avukatları katıldı.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra duruşma savcısına esasa ilişkin mütalaasını sunması için söz verdi.

Savcı, sanığın 22 Mart 2022'de, Mamak Türközü Mahallesi'ndeki evinin çatısındaki 2 köpeği av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğünü ve bu durumu beyanında ikrar ettiğini belirtti.

Sanığın eyleminin sabit olduğunu ifade eden savcı, Karataş'ın, "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Karataş, "Köpekler bana saldırdı. O nedenle bu şekilde davrandım." diye konuştu.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan hakim sanığı, "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulamadı.