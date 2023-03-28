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Ankara'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi

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Ankara'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilediANKARA Başkent'te etkisini artıran yağmur yağışı sebebiyle yollar sular altında kalırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ankara'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi

ANKARA Başkent'te etkisini artıran yağmur yağışı sebebiyle yollar sular altında kalırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ankara'da dün gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran dolu ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şehrin belirli noktalarında ise araçlar yollarda güçlükle ilerlerken, meydana gelen kazalar ise trafiği durma noktasına getirdi. Belirli noktalarda etkisini arttıran dolu yağışı da sokakları beyaza bürüdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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