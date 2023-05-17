Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, 2 caminin minaresi yıkıldı ve 1 kişi yaralandı.

Ankara'da etkili olan fırtınada 2 caminin minaresi yıkıldı

ANKARA - Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, 2 caminin minaresi yıkıldı ve 1 kişi yaralandı.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatılar uçtu. Çıkan rüzgarda Çankaya ilçesindeki İmik Dede Cami'nin minaresi yıkıldı ve minareden düşen taşlar caminin avlusuna düştü. Aynı şekilde Etimesgut ilçesinde rüzgarın etkisiyle bir binadan uçan çatı Etimesgut Merkez Cami'nin minaresine düşerek yıkılmasına neden oldu. Minareden kopan parçaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatılardan kopan parçaların vurduğu birçok araçta hasar meydana geldi.

Kentte kuvvetli rüzgarın ardından da yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.