Ankara'da et ve süt ürünlerine denetim

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, ilki 21 Ağustos'ta başlayan yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında bugüne kadar Ankara'da 12 binin üzerinde işletmenin denetlendiğini, 46 işletmeye de toplamda 1,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlere ilaveten, farkındalığın artırılması amacıyla eş zamanlı denetimler başlatıldı. Bu kapsamda, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üretim tesislerine yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, son tüketim tarihi, katkı maddeleri, muhafaza koşulları ile hijyen ve temizlik gibi çeşitli kriterler yönünden incelemeler yapıldı. Denetimlerde hijyen koşullarının yanı sıra etlerin depolandığı alanların sıcaklığı, onay belgelerinin olup olmadığı, ürünlerin etiket bilgileri kontrol edilerek, incelenmek üzere etlerden numuneler alındı. Akyurt ilçesinde incelenen et işletme tesisinde bazı eksiklikler tespit edilirken, eksikliklerin giderilmesi için işletmeye süre tanındı.

'DAHA ETKİLİ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, "Gıda denetimleri yıl boyunca devam ediyor; ama zaman zaman bazı sektörlerde daha yoğun, daha etkili denetimler gerçekleştiriyoruz. Bugün ilçemizde bir et işleme tesisinde ekiplerimizle beraber denetim gerçekleştirdik. Şu anda Ankara genelinde 320 gıda kontrol görevlisi, bu bahsettiğim üç sektöre yönelik denetim yapıyor. Bu denetimlere yaklaşık 40 gün önce bu toplu tüketim yerlerinde; restoran, kafe, lokanta, otel gibi yerlerle başladık. Akabinde yine tüketicinin yoğun olarak alışveriş yaptığı market, şarküteri, kasap gibi yerlerde denetimler gerçekleştirdik. Bu üçüncüsü daha çok imalat, üretim yerlerinde yapılıyor. Tabii bu işletmede yaptığımız genel denetimlerde birtakım eksiklikler tespit ettik, işletme önemli ölçüde asgari teknik ve hijyen koşullarını sağlıyor. Ama tespit ettiğimiz eksikliklerle ilgili de bir süre vereceğiz, tekrar o süre sonunda gıda kontrol görevlerimiz bir daha burada denetim yapacaklar" dedi.

'DENETİMLER YIL BOYU DEVAM EDECEK'

Korkmaz, ürünlerden alınan numunelerin yetkili laboratuvarlarda inceleneceğini, doku tayinine, içerisindeki yağ oranına bakılacağını ifade etti. Korkmaz, inceleme sonucunda bir uygunsuzluk çıkması halinde idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, "Şimdiye kadar üçüncüsünü de gerçekleştirdiğimiz bu yoğun denetimler kapsamında toplu tüketim yerleri, satış yerleri ve bugün de imalat yerleri dahil olmak üzere her üç seferberlik kapsamında yaklaşık 12 binin üzerinde işletme denetlendi ve bu denetimlerde 700 civarında uygunsuzluk tespit edildi. Çıkan bazı olumsuz numuneler, eksiklerini tamamlamayan işletmelerle ilgili 46 işletmeye de şimdiye kadar 1,5 milyon TL idari para cezası uygulandı. Tabii denetimler bundan sonraki süreçte de yıl boyunca devam edecek" diye konuştu. 2 Ekim'de başlayan et, süt ürünleri ve yumurta işletmelerine yönelik denetimler 13 Ekim'e kadar devam edecek.