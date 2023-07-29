Ankara'da faaliyet gösteren ve esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç alan bir çete, yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da esnaftan haraç alan çeteye operasyon: 8 gözaltı

ANKARA - Ankara'da esnaflar üzerinde baskı kurup zorla haraç alan suç çetesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut'ta faaliyet gösteren ve esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç alan bir şebekeyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 8 farklı ikamete yönelik icra edilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan çetenin elebaşı E.A. ile S.G. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.