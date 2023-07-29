Ankara'da Esnafa Tehdit ve Haraç İddiasıyla Gözaltına Alınan 8 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Başkentte düzenlenen operasyonda, Etimesgut ilçesinde bir suç örgütünün esnafları tehdit edip haraç aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon sonucunda 8 kişi gözaltına alındı ve savcılığa sevk edildi.

Başkentte düzenlenen operasyonda esnafı tehdit edip haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Etimesgut ilçesinde bir grubun, iş yerlerine "ortaklık" adı altında el koymaya çalıştığı, ortaklığı kabul etmeye esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç aldıkları tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla il genelinde 8 şüpheliye yönelik 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.