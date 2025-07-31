Ankara'da Eski Tip Ehliyet Yenileme Süresi Bitiyor, Nüfus Müdürlüklerinde Yoğunluk

Ankara'da Eski Tip Ehliyet Yenileme Süresi Bitiyor, Nüfus Müdürlüklerinde Yoğunluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin son günü nedeniyle vatandaşlar, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Süre dolmadan işlem yapmak isteyenler, sistemsel sorunlar ve randevu bulamama durumu ile karşılaştı.

ANKARA'da eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin son günü nedeniyle ehliyetlerini yenilemek isteyenler, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre, bugün mesai saatinin bitmesiyle sona erecek. Vatandaşlar, yarından itibaren 7 bin 438 TL'ye çıkacak olan B sınıfı sürücü belgesinin yenileme işlemini 15 TL karşılığında gerçekleştirmek için nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nde de son saatlerde randevu bulamayanlar, işlemlerini gerçekleştirirken elektronik sistemler yoğunluktan hata verdi.

'SİSTEM GİTTİĞİ İÇİN BEKLEYECEĞİZ'

Ehliyetini yenilemeye gelen Ünsal Sadak, sistemsel yoğunluk nedeniyle işlemlerini gerçekleştiremediğini söyleyerek, "Türk halkı böyleyiz, her şeyi en son güne bırakırız. Sistem gitti şu anda, 'Bekleyin' dediler. Bakalım, 1 saat kadar bekleyeceğiz. Umarım olur, daha çok insan var. Sevgili devlet yetkililerinden bir ricamız var. Bunu bir 15 gün daha uzatsalar çok makbule geçer. Çok insanın duasını alırsınız. Randevum 14.00'teydi ama sistem gitti. Gelmezse 7 bin 500 ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok, devlete feda olsun ne yapalım" ifadelerini kullandı.

Fatma Akgündüz ise ehliyetini şans eseri yenileyebildiğini belirterek, "Ben cezaya gireceğini hiç bilmiyordum. Yani son gün olduğunu bilmiyordum. Çok fazla yoğunluk var. Her yerde nüfus müdürlükleri çok yoğunmuş. Kimse randevu alamamış, öyle bir yoğunluk var. Bugün şanslı günümdeyim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu

İşte AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri
Özgür Özel: Komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez

Süreç komisyonunda ilk çatlak! Özel, AK Partili isme tepki gösterdi
KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt

KKTC'ye gözünü diken İsrail'e tokat gibi yanıt
CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi

CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin sevgilisi tercih ettiği kostümle sıcak havaya meydan okudu! Gören bir daha baktı

Tercih ettiği kostümle sıcak havaya adeta meydan okudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.