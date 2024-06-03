Üye Girişi
Haberler

Ankara'da eski sevgilisi tarafından öldürülen Serap Doğan'ın cinayetinden önce can güvenliği için tedbir talepleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da eski sevgilisi tarafından öldürülen Serap Doğan'ın cinayetten bir hafta önce can güvenliği olmadığı gerekçesiyle, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan katile ayrıca elektronik kelepçe takılması için başvurduğu ortaya çıktı.

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da eski sevgilisi tarafından öldürülen Serap Doğan'ın cinayetten bir hafta önce can güvenliği olmadığı gerekçesiyle, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan katile ayrıca elektronik kelepçe takılması için hem emniyete hem de savcılığa başvurduğu ortaya çıktı

Ankara'da, Serap Doğan (45), 29 Mayıs'ta  eski sevgilisi Selahattin Özdemir (42) tarafından öldürüldü. Serap Doğan'ı ablasının evinde silahla öldüren katil Selahattin Özdemir olaydan sonra aynı silahla intihar etti.

Serap Doğan'ın, yaşadığı Elazığ'dan geçici görevlendirmeyle Ankara'ya geldiği, katilin, hem Elazığ'da hem Ankara'da Serap Doğan'ı takip ederek tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Eski sevgilisinin evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılan ve ardından defalarca tehdit edilen Serap Doğan'ın, Selahattin Özdemir'e yönelik pek çok suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Uzaklaştırma kararını ihlal eden katili 6 Mayıs ve 22 Mayıs'ta şikayet etmiş

Serap Doğan'ın, Elazığ 1. Aile Mahkemesi tarafından 30 Nisan'da 3 ay süre ile geçerli olmak üzere uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Serap Doğan'ın uzaklaştırma kararı devam ederken 6 Mayıs'ta Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kendisinden para isteyen Selahattin Özdemir'in kendisini takip ettiğini ve tehdit ettiğini belirterek şikayette bulunduğu ve "Can ve mal güvenliğim bulunmadığından ikametgah adresime uzaklaştırma, elektronik kelepçe gibi tüm tedbir kararlarının alınmasını talep ediyorum" talebinde bulunduğu belirlendi.

Serap Doğan'ın 22 Mayıs'ta da "Selahattin Özdemir'in bu karara uymadığını ve kendisini takip ettiğini, ikamet ettiği evin önünde karşısına çıkarak 'Benimle evlenmezsen iki tane silahım var bu silahla seni öldüreceğim. Benim emniyette tanıdıklarım var ve geçen ay yaptığın şikayeti de sildireceğim' diyerek ölümle tehdit ettiğine" yönelik Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Serap Doğan'ın şikayet dilekçesinde, "Aile Mahkemesi'nden şahıs hakkında elektronik kelepçe tedbirinin uygulanmasını istiyorum" talebinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ankara Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title