Ankara'da eski kız arkadaşını öldüren kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde eski kız arkadaşı Ayşegül Çınar'ı (44) tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı.

Dün Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir sitede, ilişkilerini bir süre önce sonlandırdıkları iddia edilen Ayşegül Çınar ile M.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, tüfekle Çınar'ı vurduktan sonra otomobille kaçtı.

Polis ekiplerince kaçtığı otomobilin plakası belirlenen M.A, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Sincan ilçesinde bir gecekonduda saklandığı belirlenen M.A. ekiplerce yakalandı.