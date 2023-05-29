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Ankara'da Eski Eşini Öldürüp İntihar Etti

Ankara'da Eski Eşini Öldürüp İntihar Etti

Güncel Haberler

Ankara'da Volkan K., tartıştığı eski eşi Ezgi G.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ANKARA'da Volkan K., tartıştığı eski eşi Ezgi G.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Volkan K., geçen yıl boşandığı Ezgi G. ile sokakta karşılaştı. Volkan K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ezgi G.'yi yanındaki tabancayı çıkararak başından vurdu. Volkan K., daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Volkan K. ve Ezgi G., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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