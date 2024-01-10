Ankara'da Eski Eşini Öldüren Katil Zanlısı, Adresi Nakliyeciden Öğrenmiş

Başkentte 25 yaşındaki eski eşi Nursena Kozan'ı başından silahla vurarak öldüren ve "tasarlayarak eski eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanan Şafak Şahin'in, genç kadının adresini nakliyeciden öğrendiği ortaya çıktı.

Ankara'da, boşandığı eşini tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı Şahin'in, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadeye ulaşıldı.

Katil zanlısı Şahin, 2022'de Nursena Kozan ile boşandıklarını, kızlarının velayetinin annesinde olmasına rağmen kendi yanında kaldığını belirtti. Kozan'ın, birlikte oturdukları evden Ağustos 2023'te taşındığını ifade eden Şahin, emniyette şu beyanı verdi:

"Ben de nakliyeciyi arayarak evin adresini öğrendim ancak evine gitmedim. Nursena ile evinin önünde karşılaşacağımı düşünerek akşam saatlerinde evin olduğu caddede dolaşmaya başladım. Olay yerine giderken 9 ay önce satın aldığı ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım. Amacım Nursena ile karşılaşırsam kızımız hakkında konuşmaktı. Çünkü Nursena kasım ayında kızımızın doğum gününe gelmemişti. Kızımızı ihmal etmemesi için görüşme yapacaktım. Bir süre sonra caddede Nursena ile karşılaştık. Beni görünce şaşırdı. Bana 'Ne işin var burada' dedi. Ben de 'Konuşalım, kızımızı ihmal ediyorsun' dedim. Nursena da bana 'Senin yüzünden bu durumdayız. Sen baba mısın, sen koca mısın?' gibi sözler söyleyince bir anlık sinirle üzerimde bulunan tabanca ile Nursena'ya bir el ateş ettim."

Nursena Kozan'ın düştüğünü görünce olay yerinden kaçtığını, sonra silahıyla teslim olduğunu belirten Şafak Şahin, boşandıktan sonra ayrılık sürecini kaldıramadığını, psikolojisinin bozulduğunu ve olay nedeniyle pişman olduğunu iddia etti.

Caddede bekleyip önünü kesmişti

25 yaşındaki bir çocuk annesi Nursena Kozan, Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önünde, 13 Aralık'ta eski eşi Şafak Şahin tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, katil Şafak Şahin'in Peçenek Caddesi'nde Nursena Kozan'ın gelmesini beklediği, daha sonra önünü keserek cebinden çıkardığı tabancayla başına ateş edip olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar yer almıştı.