Ankara'da Eski Eşi Sokak Ortasında Vurulan Kadının Davası Tanık Dinlemesiyle Devam Ediyor

Ankara'da eski eşi ?Pelin? Ceylan'ı sokakta tabancayla vurarak öldüren Mehmet Eroğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eroğlu ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren taksi şoförü Serhat B, olay günü Hoşdere Caddesi'nden yukarı doğru çıktığı sırada 4-5 el silah sesi duyduğunu anlattı.

Serhat B, "Kahvedeki vatandaşlar dışarı çıktı. 5-10 dakika sanık kimseyi yanına yaklaştırmadı. Maktulün başında bekledi. Sonra koşarak kaçtı. Biz de yaralının yanına gittik. İlk müdahale yapmaya çalıştım. Ben de maktulü alıp taksimin arka koltuğuna yatırdım sonra hastaneye gittik." diye konuştu.

Sanık Eroğlu ise tanığın sözlerinin gerçek olmadığını savunarak, "Ben oradan koşarak uzaklaşmadım. Yürüyerek gittim. 25 yıl evli kaldım, karıma bir kez bile şiddet uygulamadım." dedi.

İddianameden

İddianamede, Ceylan ile Eroğlu'nun olaydan 2 yıl önce anlaşmalı boşandığı, reşit olmayan çocukların velayetinin anneye verildiği belirtildi.

Çok sayıda sabıka kaydı bulunan ve cezaevinden 28 Şubat 2022'de denetimli serbestlikle tahliye edilen Eroğlu'nun, Ceylan'ı birçok kez tehdit ettiği aktarılan iddianamede, Ceylan'ın yaptığı başvuru üzerine Eroğlu hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, ayrıca kadının isminin ve soy isminin mahkeme kararıyla Pelin Ceylan olarak değiştirildiği kaydedildi.

Eroğlu'nun Ceylan'a maket bıçağıyla saldırdığı, daha sonra da silahla iki kez ateş ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, Ceylan'ın olaydan 12 gün sonra hastanede hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Sanık Mehmet Eroğlu, "eski eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.