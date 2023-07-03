Ankara'da Eski Eşi Pelin Ceylan'ı Öldüren Mehmet Eroğlu Yargılanıyor

Ankara'da eski eşi Pelin Ceylan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mehmet Eroğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık ve avukatları hazır bulundu. Eroğlu, cinayetin nedenini anlattı ve suçlamaları kabul etti. Mahkeme, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Ankara'da eski eşi ?Pelin? Ceylan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mehmet Eroğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Eroğlu ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, iddianamenin özetini okuduktan sonra sanığa savunması için söz verdi.

Eroğlu, maktulü 1995'te gazinoda çalıştığı dönemde tanıdığını, 3 yıl önce de geçimsizlik nedeniyle boşandıklarını anlattı.

Maktulün takma ad olarak "Pelin Ceylan"ı kullandığını söyleyen Eroğlu, "Asıl ismi 'Alime B'dir. Pelin ismini çalıştığı yerlerde kullanırdı. 3 yıl önce herhangi bir şiddet olayı yokken beni şikayet etti, uzaklaştırma aldırdı. Ayrıldıktan sonra çocuklarımı görmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için evine gidiyordum." diye konuştu.

Ceylan'ın yaşam tarzını beğenmediğini ifade eden Eroğlu, eski eşinin çocuklarıyla ilgilenmediğini öne sürdü.

Eroğlu, cinayet anlarını şöyle anlattı:

"Olay günü oturduğu sokağa gittim. Yanında bir adam vardı. Elimi belime attım, bir iki el sıktım. Yerde yatarken bir kez daha sıktım. Başka kimseye silah doğrultmadım, isteseydim yanıma gelmeye çalışan başkalarına da ateş ederdim. Silahı kafama götürdüm, canıma kıymak istedim. Hatta karakolda da kendimi asmaya çalıştım ama başarılı olamadım."

Eroğlu, cinayet öncesinde alkol ya da uyuşturucu madde almadığını ifade etti.

"Çocuklarını anasız bıraktın"

Müşteki sıfatıyla duruşmaya katılan maktulün kızı K.B. de öz babası Eroğlu'nun annesiyle yaşadığı tartışmalara en başından beri şahit olduğunu anlatarak, "Anneme takıntılıydı. Bu durumdan kurtulmak için elimizden geleni yaptık. Her gün kavga ederlerdi. En son ayrılmadan önceki olayda, babam cinnet geçirip annemi bıçakla kovalamıştı. Annem adını, soyadını değiştirdi fakat kurtulamadı." diye konuştu.

Annesiyle babasının ayrılmasından sona babasıyla iletişimini sürdürdüğünü aktaran K.B, 10 yaşındaki kardeşiyle babasının yanına gittiklerinde sürekli annesine hakaret ettiğini ve kendileriyle ilgilenmediğini söyledi.

Beyanı sırasında K.B, sanığa dönerek, "Çocuklarını anasız bıraktın. 11 yaşında bir çocuk ortada kaldı. Neden baba? Neden böyle bir şey yaptın?" diye bağırdı. Eroğlu da "Sizin için yaptım." karşılığını verdi.

Babasından şikayetçi olduğunu bildiren K.B, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

Cumhuriyet savcısının da talebi doğrultusunda sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İddianameden

İddianamede, Ceylan ile Eroğlu'nun olaydan 2 yıl önce anlaşmalı boşandığı, reşit olmayan çocukların velayetinin anneye verildiği belirtildi. Çok sayıda sabıka kaydı bulunan ve cezaevinden 28 Şubat 2022'de denetimli serbestlikle tahliye edilen Eroğlu'nun, Ceylan'ı birçok kez tehdit ettiği aktarılan iddianamede, Ceylan'ın yaptığı başvuru üzerine Eroğlu hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, ayrıca kadının isminin ve soy isminin mahkeme kararıyla Pelin Ceylan olarak değiştirildiği kaydedildi.

Ceylan'ın ikamet ettiği Hoşdere Caddesi'ne 12 Aralık 2022'de giden Eroğlu'nun burada karşılaştığı Ceylan'a maket bıçağıyla saldırdığı, daha sonra da silahla iki kez ateş ettiğine yer verilen iddianamede, Ceylan'ın olaydan 12 gün sonra hastanede hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Eroğlu, "eski eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.