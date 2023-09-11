Ankara'da eşini bıçakla öldüren kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi Bahar Bengü'yü bıçaklayarak öldüren Halil Bengü hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" ve olay anında eşinin önceki evliliğinden olan kızına bıçakla saldırdığı için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi Bahar Bengü'yü bıçaklayarak öldüren Halil Bengü hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" ve olay anında eşinin önceki evliliğinden olan kızına bıçakla saldırdığı için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, 11 Kasım 2022'de Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evlerinde Halil Bengü ile eşi Bahar Bengü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Halil Bengü, kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürürken, olay sırasında evde bulunan maktulün ilk evliliğinden olan kızı M.B'yi de aynı bıçakla yaraladı. Bengü daha sonra aldığı maket bıçağıyla elini ve boynunu keserek kendisine zarar verdi.

Polis ekipleri, elinden ve boynundan yaralı halde buldukları Bengü'yü yakalayıp hastaneye götürdü.

İlk eşinden olan çocukların kendisinden rahatsız olduğunu iddia etti

İddianamede ifadesine yer verilen Bengü, maktulle 10 yıl önce evlendiklerini, çocukları olmadığını, maktulün önceki eşinden olan T.B. ve M.B'nin sürekli yanlarında kaldığını, bu nedenle eşiyle sorun yaşadığını anlattı.

M.B'nin kendisinden rahatsız olduğunu, evi eşi Bahar'ın üzerine yaptığını ancak tartışmaların sürdüğünü öne süren Halil Bengü, olay günü öğlen saatlerinde eşinin, yanına gelerek kendisine hakaret ettiğini, bıçak alarak peşinden geldiğini iddia etti.

Sinirlenerek eşini itince bıçağın yere düştüğünü, çok sinirlendiği için bıçağı eşine salladığını, o anda ne yaptığını hatırlamadığını savunan sanık, eşinin boğazından kan geldiğini gördüğünü sonra da maket bıçağıyla kendi boynunu ve kollarını kestiğini öne sürdü.

Bengü, maktulün kızı M.B'yi yaraladığını ise hatırlamadığını söyledi.

"Oğlunu al kaç, kurtar kendini"

Müşteki M.B. de ifadesinde, olay tarihinden 4 sene önce, annesi, abisi T.B. ve sanık ile aynı evde yaşamaya başladıklarını anlattı.

Halil Bengü'nün annesinden para istemesi üzerine tartışma çıktığını, annesinin de abisinden para alarak zaman zaman Bengü'ye verdiğini belirten M.B, sanığın, annesini zaman zaman darp edip hakarette bulunduğunu aktardı.

M.B, olay günü 9 aylık bebeğiyle ilgilendiği sırada çığlık seslerini duyup üst kata gittiğinde annesini kanlar içerisinde gördüğünü, annesinin kendisine "oğlunu al kaç kurtar kendini" diye bağırması üzerine bebeğini alıp dışarıya doğru koşmaya başladığını ifade etti.

Kaçmaya başladığı sırada sanığın kendisine hakaret ederek bıçak savurduğunu kaydeden M.B, bıçağın elbisesini yırtıp boynunu çizdiğini belirtti.

Ölümcül 9 bıçak darbesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, sanığın oturdukları evde, tartışma çıkarıp saldırarak ele geçen bıçak ve maket bıçağı ile Bahar Bengü'ye vurduğu, maktulün bedeninde öldürücü 9 kesici delici alet yarası olduğunun belirlendiği belirtildi.

Halil Bengü'nün bu şekilde "kasten eşi öldürme suçunu" işlediği aktarılan iddianamede, "Sanığın öldürücü nitelikte olan bıçağı kullanmış olması, 7-8 kez şikayetçi M.B'ye sallayarak vurmaya çalışması, M.B'nin sağa sola çekilerek kendisini koruması nedeni ile bıçağın tam isabet edemeyip sıyrıklar oluşturması hususlarına göre sanığın, M.B'ye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs suçunu' işlediği tespit edilmiştir. Ayrıca M.B'ye küfür ederek 'hakaret' suçunu da işlediği de anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, maktulün kızına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, ve "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.