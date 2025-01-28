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"Beni aldatıyorsun" dediği eşini öldürüp aynı bıçakla kendi boğazını kesti

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Ankara'da eşi Yücel Demirkoparan (49) tarafından bıçaklanan Meryem Demirkoparan (43), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da eşi Yücel Demirkoparan (49) tarafından bıçaklanan Meryem Demirkoparan (43), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki akşam Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen Yücel Demirkoparan ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Meryem Demirkoparan arasında tartışma çıktı. Yücel Demirkoparan, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı.

Meryem Demirkoparan, kanlar içerisinde yere yığılırken, Yücel Demirkoparan ardından aynı bıçakla kendi boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yücel Demirkoparan dün, Meryem Demirkoparan ise sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yücel Demirkoparan'ın cenazesi bugün öğle vakti Sincan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Meryem Demirkoparan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'a götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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