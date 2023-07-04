Ankara'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Gözyaşları İçinde Toprağa Verildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürülen Döndü Ünal'ın cenazesi Ortaköy İzzet Efendi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANKARA'da tartıştığı eşi Akif Ünal (81) tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürülen Döndü Ünal (45), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Akif Ünal, dün sokak ortasında tartıştığı eşi Döndü Ünal'ı tabanca ile 3 el ateş ederek öldürerek, aynı silahla yaşamına son verdi. Döndü Ünal için bugün Ortaköy İzzet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ünal'ın ailesi ve yakınları katıldı. Ünal'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Akif Ünal'ın cenasesi ise ikindi namazı sonrası Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verilecek.