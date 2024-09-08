Ankara'da Erken Teşhisle Kolon Kanserini Yenen Hastadan Çağrı

Ankara'da Gölbaşı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde (SHM) aldığı erken teşhisle kolon kanserini yenen 60 yaşındaki Serpil Aksoy, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerindeki (KETEM) rutin testlerin yaptırılması çağrısında bulundu.

Gölbaşı SHM'ye geçen yıl rutin kanser taraması yapılmak üzere telefonla davet edilen Aksoy'a, testler sonucu kolon kanseri teşhisi konuldu.

İleri tetkik ve tedavi için tam teşekküllü bir hastaneye yönlendirilen Aksoy, geçirdiği ameliyatla ileri derece kanser hastalarına uygulanan kemoterapi ve ışın tedavilerini almadan kolon kanserini yendi.

Aksoy, AA muhabirine, geçen yıl yaşından dolayı KETEM testlerine katılması için telefonla davet edildiğini, Gölbaşı SHM'de yapılan testle kolon kanseri olduğunu öğrendiğini belirterek, Bilkent Şehir Hastanesine yönlendirildiğini aktardı.

Tedavi sürecine ilişkin Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Sadece tümörlü bölge alındı. Kemoterapi ve ışına gerek kalmadan en kısa sürede sağlığıma kavuşmuş oldum. Hiçbir belirtim yoktu. Merkeze sadece rutin kontrol için gelmiştim. Şans oldu benim için de. Sağ olsun hemşirelerin yönlendirmesiyle de erken teşhis sonrası erken tedaviyle ameliyat oldum ve atlattım çok şükür. Hala da tedavim devam ediyor. Birinci yılım doldu. Şu anda tekrar kontrollerime gidiyorum. Herhangi bir problem olmadığı söylendi. Normal hayatıma döndüm."

Aksoy, ileri yaştaki bireylere SHM'lerin ve KETEM'lerin taramalarına katılması için çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Buradan hastaneye yönlendirildikten sonra filmim ve kolonoskopi sonucum 3 ayda sonuçlandı. Bu 3 ay sonucunda ameliyatımı olarak normal sağlığıma kavuşmuş oldum. Yani erken teşhisle bu kadar kısa sürede sağlığıma kavuşmuştum. Eğer ben buraya gelmeyip ihmal etmiş olsaydım şu anda çok farklı durumda olacağımı düşünüyorum. Belki şu anda hem kemoterapi hem ışın tedavisiyle uğraşacaktım ama çok şükür hiçbirine gerek kalmadı Herkes tarama yapsın. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Gerçekten ben yaşayarak öğrendim."

"Kanser ilerlemeden tedavisi yapılmış"

KETEM'lerin çalışmaları hakkında bilgi veren Gölbaşı SHM doktoru Nilüfer Aydın da ilçedeki vatandaşları, yaş gruplarına göre telefonla arayarak merkeze rutin testlerini yapmaları için davet ettiklerini belirtti.

Aksoy'u merkeze geçen yıl rahim ve meme kanseri testini yapmak için çağırdıklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"O sırada geldiğinde biz ona kalın bağırsak kanseri taraması için de bir kit vermişiz. Taramaları yapıldıktan sonra kalın bağırsak kanseri için olan kitle beraber evde uygulamayı yapmış ve pozitif çıkmış. Daha sonra merkezlerden bir tanesine yönlendirilmiş. Çok hızlı bir süreç içinde de kanser ilerlemeden tedavisi yapılmış, ameliyat yapılmış. Çok erken yakalandığı için de herhangi bir kemoterapi veya radyoterapiye gerek görülmemiş."

"KETEM'lerde tüm taramalar ücretsizdir"

Aydın, KETEM'lerde üç kanser türüne yönelik tarama yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi meme kanseridir. Bunun için mamografi dediğimiz tetkiki yapıyoruz. 40- 69 yaş arasındaki kadınlarda iki yılda bir tekrarlıyoruz. Kişi bu yaş grubuna girdiğinde biz kendi bölgemizdeki bu yaş grubundaki hastalarımızı arıyor ve buraya tetkiklerini yaptırmaları için davet ediyoruz. İkinci kanser taramamız rahim ağzı kanseridir. Bunu da 5 yılda bir yapıyoruz. 30- 65 yaş arasındaki kadınlara yönelik bir tarama programıdır. Bunu da pozitif tespit ettiğimizde mutlaka ileri tetkik ve tedavi için bir başka merkeze yolluyoruz.

Serpil Hanım örneğindeki gibi kalın bağırsak kanseri için yaptığımız bir tarama var. Bu taramayı 50-70 yaş arası hem kadın hem erkeklere yapıyoruz. Herhangi bir semptomlarının olması önemli değil. Bize geliyorlar 50-70 yaş arasındaki tüm kadın ve erkeklere biz bu kiti veriyoruz, evde uyguluyorlar. Pozitif çıkarsa da ileri teşhis ve tedavi olabilecekleri bir merkeze yönlendiriyoruz. KETEM'lerde yapılan tüm verilen tüm hizmetler, tüm taramalar tamamıyla ücretsizdir. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Serpil Hanım örneğinde gördüğümüz gibi lütfen ihmal etmeyin."