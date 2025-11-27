Ankara'da Erkek Arkadaşının Tabancasıyla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 33 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir apartmanda F.Y. (51) ile kız arkadaşı Nurselen G. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında F.Y. tabancayla Nurselen G'yi başından vurdu. Nurselen G. olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Suç aleti tabancaya da el konuldu.
F.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel