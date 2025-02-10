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Ankara'da Epilepsi Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Ankara'da Epilepsi Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Epilepsi Günü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 'Epilepsi için teker döndür' sloganıyla çeşitli araç ve bisikletlerle kortej oluşturarak farkındalık yarattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Dünya Epilepsi Günü'nde Epilepsi ve Yaşam Derneği ile birlikte farkındalık etkinliği düzenledi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Epilepsi ve Yaşam Derneği işbirliğinde "Epilepsi için teker döndür" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, klasik araçlar, motosikletler ve bisikletlerden oluşan kortej, Birinci Meclis'ten Anıtpark'a kadar epilepsi hastaları için yol katetti.

Bu yıl ikincisi yapılan etkinlik, her yaştan vatandaşın katılımına açık olarak düzenlendi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Hizmetleri Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürü Elif Güner, epilepsi hastalarının toplum içinde maruz kaldıkları sorunlara yönelik farkındalık yaratmak amacı taşıdıklarını belirtti.

Güner, "Epilepsi kontrol edilebilir, bulaşıcı olmayan bir hastalıktır. Lütfen epilepsi hastalarını ötekileştirmeyelim. Herkes bir gün bu hastalığa sahip olabilir. O yüzden toplumda daha fazla epilepsi hastalarımıza destek olmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Epilepsi ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öztürk de, "Ülkemizde bilinçli bir toplum yaratmak için işbirliği önerimizi sunuyoruz. Bugün ikinci kez gerçekleştirilen epilepsililer için pedal çevir etkinliğimiz için bize destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, katılım desteği veren Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi'ne teşekkür ediyoruz. Basın desteği ile sesimizin daha fazla duyulması dileğiyle. Daha güzel yarınlara ulaşmayı diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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