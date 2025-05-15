Ankara'da engelli gençler bir günlüğüne asker oldu

Başkentte yaşayan 52 engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen engelliler, Engelliler Haftası kapsamında, sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Ankara İl Jandarma Komutanlığına geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende gençler, üniformalarını giyerek yemin etti ve terhis belgelerini aldı.

Törende konuşma yapan Jandarma Binbaşı Murat Çam, "Kutsal andınız sizlere, ailenize, ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bize bu günleri yaşatan başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpek timleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri yaptı.

Aileler çocuklarıyla gurur duydu

Oğlunun asker kıyafetiyle törene katılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Feriha Karakaya, "Çocuğumu bu üniformayla görmek beni çok gururlandırdı." dedi.

Törene torunuyla katılan Hüseyin Atasoy da kendi askerlik hatıralarını anımsadığını dile getirerek, "Hele hele bu barış günlerinde torunumu burada görmek çok mutlu etti, çok gururlandım." ifadelerini kullandı.

Alana kurulan stantlarda jandarma birimlerin tanıtımı da gerçekleştirildi.